ВСУ ликвидировали чемпиона мира по пауэрлифтингу — россиянин погиб на фронте

Константин Бреус. Фото: instagram.com/breus.konstantin

Украинские военные продолжают ликвидировать российских спортсменов. Среди этих россиян часто попадают титулованные экземпляры.

Очередной жертвой своих оккупантских настроений стал известный российский пауэрлифтер и бодибилдер Константин Бреус, сообщил "Главком".

Реклама

Читайте также:

Константин Бреус. Фото: instagram.com/breus.konstantin

Силы обороны уничтожили чемпиона мира

Бреус, который был чемпионом мира по пауэрлифтингу в 2012 году, снимался в сериалах и осенью 2022 года стал добровольцем в Вооруженных силах РФ, чтобы воевать в Украине.

На войне спортсмен был в должности пулеметчика в штурмовом отряде.

В августе 2024 года Бреус пропал без вести после штурма возле Роботино в Запорожской области и о нем ничего не было известно.

В начале апреля 2025 года тело Бреуса идентифицировали. Известно, что прощаться со спортсменом будут 10 мая.

Напомним, стали известны кандидаты на то, чтобы возглавить киевское "Динамо".

Александр Шовковский нашел кем заменить Владимира Бражко.

Один из игроков сборной Украины из-за операции не будет выходить на поле в этом сезоне.

Вундеркинд из "Барселоны" Ламин Ямал обратился к болельщикам "Барселоны" из-за поражения в ЛЧ.