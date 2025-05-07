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Украинские военные ликвидировали известного спортсмена из России

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Дата публикации 7 мая 2025 22:04
ВСУ ликвидировали чемпиона мира по пауэрлифтингу — россиянин погиб на фронте
Константин Бреус. Фото: instagram.com/breus.konstantin

Украинские военные продолжают ликвидировать российских спортсменов. Среди этих россиян часто попадают титулованные экземпляры.

Очередной жертвой своих оккупантских настроений стал известный российский пауэрлифтер и бодибилдер Константин Бреус, сообщил "Главком".

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Константин Бреус
Константин Бреус. Фото: instagram.com/breus.konstantin

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Бреус, который был чемпионом мира по пауэрлифтингу в 2012 году, снимался в сериалах и осенью 2022 года стал добровольцем в Вооруженных силах РФ, чтобы воевать в Украине.

На войне спортсмен был в должности пулеметчика в штурмовом отряде.

В августе 2024 года Бреус пропал без вести после штурма возле Роботино в Запорожской области и о нем ничего не было известно.

В начале апреля 2025 года тело Бреуса идентифицировали. Известно, что прощаться со спортсменом будут 10 мая.

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российские войска смерть россияне бокс война в Украине
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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