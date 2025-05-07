ЗСУ ліквідували чемпіона світу з пауерліфтингу — росіянин загинув на фронті

Костянтин Бреус. Фото: instagram.com/breus.konstantin

Українські військові продовжують ліквідовувати російських спортсменів. Серед цих росіян часто попадають титуловані екземпляри.

Черговою жертвою своїх окупантських настроїв став відомий російський пауерліфтер і бодібілдер Костянтин Бреус, повідомив "Главком".

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Костянтин Бреус. Фото: instagram.com/breus.konstantin

Сили оборони знищили чемпіона світу

Бреус, який був чемпіоном світу з пауерліфтингу в 2012 році, знімався в серіалах й восени 2022 року став добровольцем у Збройних силах РФ, щоб воювати в Україні.

На війні спортсмену був на посаді кулеметника в штурмовому загоні.

У серпні 2024 року Бреус пропав безвісти після штурму біля Роботино в Запорізькій області й про нього нічого не було відомо.

На початку квітня 2025 року тіло Бреуса ідентифікували. Наразі відомо, що прощатимуться зі спортсменом 10 травня.

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