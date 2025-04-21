ЗСУ ліквідували російського футболіста-окупанта Олександра Слєпньова

Олександр Слєпньов. Фото: "Главком"

Сили оборони України ліквідували російського бойовика Олександра Слєпньова. Ліквідований гравець є російським футболістом.

Про знищення бойовика повідомив портал "Главком".

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Ліквідований 37-річний бойовик в Росії відомий як футболіст-аматор, який грав на позиції голкіпера в командах Подольської федерації футболу, зокрема "Факел", "Динамо", "Пересвіт", "Адреналін" і "Ветерани П-К".

Слєпньов був постійним учасником любительських футбольних турнірів, який після початку повномасштабного вторгнення приєднався до російських окупантів.

Росіяни не розкривають деталей ліквідації футболіств, у тому числі дати події. Відомо, що прощання з бойовиком заплановане на 22 квітня.

Зазначимо, що сили оборони України раніше ліквідовували російських футболістів. Навіть тих, хто грав за збірну РФ.

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