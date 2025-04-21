ВСУ ликвидировали российского футболиста-оккупанта Александра Слепнева

Александр Слепнев. Фото: "Главком"

Силы обороны Украины ликвидировали российского боевика Александра Слепнева. Ликвидированный игрок является российским футболистом.

Об уничтожении боевика сообщил портал "Главком".

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Ликвидированный 37-летний боевик в России известен как футболист-любитель, который играл на позиции голкипера в командах Подольской федерации футбола, в частности "Факел", "Динамо", "Пересвет", "Адреналин" и "Ветераны П-К".

Слепнев был постоянным участником любительских футбольных турниров, который после начала полномасштабного вторжения присоединился к российским оккупантам.

Россияне не раскрывают деталей ликвидации футболистов, в том числе даты события. Известно, что прощание с боевиком запланировано на 22 апреля.

Отметим, что силы обороны Украины ранее ликвидировали российских футболистов. Даже тех, кто играл за сборную РФ.

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