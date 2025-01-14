Украинец Борковский выиграл золото на Универсиаде в Турине

Украинский биатлонист Богдан Борковский (по центру). Фото: facebook.com/sportcomitet.mon

В Италии началась Всемирная зимняя Универсиада. Сборная Украины уже принесла хорошие новости.

Украинский биатлонист Богдан Борковский завоевал золото в короткой индивидуальной гонке на Универсиаде в Турине, сообщает Комитет по физвоспитанию и спорту МОН Украины.

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Украинский биатлонист Богдан Борковский. Фото: facebook.com/sportcomitet.mon

Как выступили украинцы

Это была гонка на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами. Богдан Борковский сделал три промаха, но все равно обошел серебряного призера, финна Патрика Кууттинена, который закрыл все мишени, на 25,5 секунд. Бронзовым призером стал чех Петр Хак.

Другие двое украинцев, Сергей Супрун и Владислав Чихарь заняли четвертое и пятое места соответственно.

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