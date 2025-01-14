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Український біатлоніст шокував суперників на Універсіаді в Турині

14 січня 2025 13:30
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Українець Борковський виграв золото на Універсіаді в Турині
Український біатлоніст Богдан Борковський (по центру). Фото: facebook.com/sportcomitet.mon
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

В Італії розпочалася Всесвітня зимова Універсіада. Збірна України вже принесла хороші новини.

Український біатлоніст Богдан Борковський здобув золото у короткій індивідуальній гонці на Універсіаді в Турині, повідомляє Комітет з фізвиховання та спорту МОН України.

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Ще двоє українців зупинились у кроці від медалей. При цьому, Борковський показав фантастичний результат. 

Богдан Борковський з прапором
Український біатлоніст Богдан Борковський. Фото: facebook.com/sportcomitet.mon

Як виступили українці

Це була гонка на 15 кілометрів із чотирма вогневими рубежами. Богдан Борковський зробив три промахи, але все одно обіграв срібного призера, фіна Патріка Кууттінена, який закрив всі мішені, на 25,5 секунд. Бронзовим призером став чех Петр Хак. 

Інші двоє українців, Сергій Супрун та Владислав Чихарь, посіли четверте та п'яте місця відповідно. 

Нагадаємо, в УАФ визначились, хто може очолити відразу три збірні України. 

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