Украинец Радченко проиграл Лерене техническим нокаутом в Претории

Кевин Лерена — Сергей Радченко. Фото: скриншот

В Претории в Южно-Африканской Республике на Sunbet Arena состоялось боксерское шоу. В главном событии чемпион мира по версии WBC в бриджервейте Кевин Лерена встретился с украинцем Сергеем Радченко из Кременчуга.

Лерена смог нокаутировать украинского претендента, сообщил портал Новини.LIVE.

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Леворукий местный боксер с первых секунд захватил центр ринга, работая точным джебом и регулярно ища возможность пробить левый хук.

Радченко дважды пришлось отступать в первом раунде, но он выстоял.

Во втором раунде Лерена активизировался и двумя мощными хуками отправил украинца в нокдаун. Радченко поднялся и от добивания пытался спастись клинчем.

Однако Лерена еще одним хуком отправил украинца во второй нокдаун. На этот раз встать было еще труднее, но потом повезло, что быстро закончился раунд.

В начале третьего раунда Лерена отправил Радченко в третий нокдаун и угол украинца выбросил белое полотенце.

Результат боя: победа Лерены техническим нокаутом в третьем раунде.

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