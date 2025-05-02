Українець Радченко програв Лерені технічним нокаутом у Преторії

Український боксер не став чемпіоном світу й програв нокаутом
В Преторії у Південно-Африканській Республіці на Sunbet Arena відбулося боксерське шоу. В головній події чемпіон світу за версією WBC в бріджервейті Кевін Лерена зустрівся з українцем Сергієм Радченком з Кременчуга.
Лерена зміг нокаутувати українського претендента, повідомив портал Новини.LIVE.
Радченко програв Лерені
Ліворукий місцевий боксер з перших секунд захопив центр рингу, працюючи точним джебом і регулярно шукаючи можливість пробити лівий хук.
Радченко двічі довелось відступати в першому раунді, але він вистояв.
У другому раунді Лерена активізувався і двома потужними хуками відправив українця до нокдауну. Радченко підвівся і від добивання намагався врятуватись клінчем.
Однак Лерена ще одним хуком відправив українця в другий нокдаун. Цього разу встати було ще важче, але потім пощастило, що швидко закінчився раунд.
На початку третього раунду Лерена відправив Радченка в третій нокдаун і кут українця викинув білий рушник.
Результат бою: перемога Лерени технічним нокаутом в третьому раунді.
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