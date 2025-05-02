Українець Радченко програв Лерені технічним нокаутом у Преторії

Кевін Лерена — Сергій Радченко. Фото: скриншот

В Преторії у Південно-Африканській Республіці на Sunbet Arena відбулося боксерське шоу. В головній події чемпіон світу за версією WBC в бріджервейті Кевін Лерена зустрівся з українцем Сергієм Радченком з Кременчуга.

Лерена зміг нокаутувати українського претендента, повідомив портал Новини.LIVE.

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Ліворукий місцевий боксер з перших секунд захопив центр рингу, працюючи точним джебом і регулярно шукаючи можливість пробити лівий хук.

Радченко двічі довелось відступати в першому раунді, але він вистояв.

У другому раунді Лерена активізувався і двома потужними хуками відправив українця до нокдауну. Радченко підвівся і від добивання намагався врятуватись клінчем.

Однак Лерена ще одним хуком відправив українця в другий нокдаун. Цього разу встати було ще важче, але потім пощастило, що швидко закінчився раунд.

На початку третього раунду Лерена відправив Радченка в третій нокдаун і кут українця викинув білий рушник.

Результат бою: перемога Лерени технічним нокаутом в третьому раунді.

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