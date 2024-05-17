Украинский футбол может остаться без главного спонсора из-за решения суда

Донецкий "Шахтер" с рекламой спонсора УПЛ. Фото: УНИАН

Букмекерская компания Vbet столкнулась с серьезными проблемами. Это может негативно повлиять на многие футбольные команды и даже на сборную Украины.

Печерский суд Киева наложил арест на счета спонсора УПЛ, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Единого государственного реестра судебных решений.

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Лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко в матче чемпионата Украины. Фото: УНИАН

Подробности решения суда

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Офиса Генерального прокурора Украины о наложении ареста на счета ООО "ВБЕТ УКРАИНА" и связанных с ним компаний. Согласно решению суда, букмекеру Vbet запрещено проводить какие-либо финансовые операции по счетам, указанным в определении, подлежащем немедленному исполнению.

Недавно стало известно о том, что у пользователей букмекера Vbet возникли проблемы с пополнением и выводом денег со счетов. Представители букмекера объясняли затруднения плановым техническим обслуживанием платежных методов.

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