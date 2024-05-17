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Украинский футбол может остаться без главного спонсора из-за решения суда

17 мая 2024 15:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украинский футбол может остаться без главного спонсора из-за решения суда
Донецкий "Шахтер" с рекламой спонсора УПЛ. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Букмекерская компания Vbet столкнулась с серьезными проблемами. Это может негативно повлиять на многие футбольные команды и даже на сборную Украины

Печерский суд Киева наложил арест на счета спонсора УПЛ, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Единого государственного реестра судебных решений. 

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Титульный партнер украинской Премьер-лиги компания Vbet может потерять возможность финансировать футбольные чемпионаты и отдельные команды. Букмекеры получили судебный запрет на проведение финансовых операций. 

Андрей Ярмоленко
Лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко в матче чемпионата Украины. Фото: УНИАН

Подробности решения суда 

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Офиса Генерального прокурора Украины о наложении ареста на счета ООО "ВБЕТ УКРАИНА" и связанных с ним компаний. Согласно решению суда, букмекеру Vbet запрещено проводить какие-либо финансовые операции по счетам, указанным в определении, подлежащем немедленному исполнению.

Недавно стало известно о том, что у пользователей букмекера Vbet возникли проблемы с пополнением и выводом денег со счетов. Представители букмекера объясняли затруднения плановым техническим обслуживанием платежных методов.

Напомним, Забарным интересуется один из самых титулованных клубов АПЛ. 

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суд
спорт
футбол
букмекеры
УПЛ

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