Український футбол може залишитися без головного спонсора за рішенням суду
Букмекерська компанія Vbet зіткнулася із серйозними проблемами. Це може негативно вплинути на багато футбольних команд і навіть на збірну України.
Печерський суд Києва наклав арешт на рахунки спонсора УПЛ, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт Єдиного державного реєстру судових рішень.
Титульний партнер української Прем'єр-ліги компанія Vbet може втратити можливість фінансувати футбольні чемпіонати та окремі команди. Букмекери отримали судову заборону проведення фінансових операцій.
Подробиці рішення суду
Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Офісу Генерального прокурора України про накладення арешту на рахунки ТОВ "ВБЕТ УКРАЇНА" та пов'язаних з ним компаній. Згідно з рішенням суду, букмекеру Vbet заборонено проводити будь-які фінансові операції за рахунками, зазначеними в ухвалі, що підлягає негайному виконанню.
Нещодавно стало відомо про те, що у користувачів букмекера Vbet виникли проблеми з поповненням та виведенням грошей з рахунків. Представники букмекера пояснювали скруту плановим технічним обслуговуванням платіжних методів.
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