Український футбол може залишитися без головного спонсора за рішенням суду

Донецький "Шахтар" із рекламою спонсора УПЛ. Фото: УНІАН

Букмекерська компанія Vbet зіткнулася із серйозними проблемами. Це може негативно вплинути на багато футбольних команд і навіть на збірну України.

Печерський суд Києва наклав арешт на рахунки спонсора УПЛ, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт Єдиного державного реєстру судових рішень.

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Лідер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко у матчі чемпіонату України. Фото: УНІАН

Подробиці рішення суду

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Офісу Генерального прокурора України про накладення арешту на рахунки ТОВ "ВБЕТ УКРАЇНА" та пов'язаних з ним компаній. Згідно з рішенням суду, букмекеру Vbet заборонено проводити будь-які фінансові операції за рахунками, зазначеними в ухвалі, що підлягає негайному виконанню.

Нещодавно стало відомо про те, що у користувачів букмекера Vbet виникли проблеми з поповненням та виведенням грошей з рахунків. Представники букмекера пояснювали скруту плановим технічним обслуговуванням платіжних методів.

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