От российского обстрела пострадал украинский футболист

Максим Чеглов. Фото: UA-Футбол

В результате одного из обстрелов города Сумы в ноябре под ракетный удар россиян попал украинский футболист. Пострадавший в Первой лиге выступает за местную "Викторию".

Об этом сообщил комментатор матча "Виктория" — ЮКСА.

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Пострадавшим футболистом "Виктории" стал полузащитник Максим Чеглов, который во время удара, когда погибли 12 человек, был возле эпицентра атаки.

Чеглов в результате удара получил ранение ноги и поэтому 27 ноября в матче 18-го тура не смог сыграть против ЮКСА с первых минут.

Чеглов появился на поле на 64-й минуте поединка, но не отличился результативными действиями.

Интересно, что "Виктория" в домашнем матче обыграла ЮКСА со счетом 5:1, что стало неожиданностью, поскольку в турнирной таблице обе команды находятся рядом и сумчане отстают от соперника на два балла и имеют на один матч меньше.

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