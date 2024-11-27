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Украинский футболист пострадал от российского обстрела

27 ноября 2024 18:33
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
От российского обстрела пострадал украинский футболист
Максим Чеглов. Фото: UA-Футбол
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В результате одного из обстрелов города Сумы в ноябре под ракетный удар россиян попал украинский футболист. Пострадавший в Первой лиге выступает за местную "Викторию".

Об этом сообщил комментатор матча "Виктория" — ЮКСА.

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Пострадавшим футболистом "Виктории" стал полузащитник Максим Чеглов, который во время удара, когда погибли 12 человек, был возле эпицентра атаки.

Чеглов в результате удара получил ранение ноги и поэтому 27 ноября в матче 18-го тура не смог сыграть против ЮКСА с первых минут.

Чеглов появился на поле на 64-й минуте поединка, но не отличился результативными действиями.

Интересно, что "Виктория" в домашнем матче обыграла ЮКСА со счетом 5:1, что стало неожиданностью, поскольку в турнирной таблице обе команды находятся рядом и сумчане отстают от соперника на два балла и имеют на один матч меньше.

Напомним, голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может заменить Тибо Куртуа в качестве основного вратаря.

Украинский боксер Александр Усик стал героем мэма вместе с чемпионом Формулы-1 Максом ерстаппеном.

Форвард "Барселоны" Роберт Левандовский может получить Золотой мяч за 2020 год, которого был лишен из-за пандемии.

Бывший футболист национальной сборной Грузии может стать президентом страны вместо проевропейской Саломе Зурабишвили.

футбол Сумы обстрелы Первая лига ракетный удар

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