Від російського обстрілу постраждав український футболіст

Максим Чеглов. Фото: UA-Футбол

В результаті одного з обстрілів міста Суми в листопаді під ракетний удар росіян потрапив український футболіст. Постраждалий в Першій лізі виступає за місцеву "Вікторію".

Про це повідомив коментатор матчу "Вікторія" — ЮКСА.

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Постраждалим футболістом "Вікторії" став півзахисник Максим Чеглов, який під час удару, коли загинуло 12 людей, був біля епіцентру атаки.

Чеглов в результаті удару поранив ногу й тому 27 листопада у матчі 18-го туру не зміг зіграти проти ЮКСА з перших хвилин.

Чеглов з'явився на полі на 64-й хвилині поєдинку, але не відзначився результативними діями.

Цікаво, що "Вікторія" в домашньому матчі обіграла ЮКСА з рахунком 5:1, що стало несподіванкою, оскільки в турнірній таблиці обидві команди знаходяться поряд й сумчани відстають від суперника на два бали та мають на один матч менше.

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