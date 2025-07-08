Футболист Колоса Ореховский попал в ДТП и пропустит старт сезона

Павел Ореховский перед матчем. Фото: instagram.com/pasha_orikhovskyi/

Центральный полузащитник "Колоса" Павел Ореховский оказался в серьезном ДТП вместе с семьей. Инцидент произошел еще в прошлом месяце, но стало известно о нём только недавно.

Футболисту удалось избежать серьезных травм, сообщает "ТаТоТаке".

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Футбольное сообщество реагировало на это известие с тревогой: сообщения о ДТП быстро распространились через профильные каналы, вызывая поддержку для игрока и его семьи. Многие болельщики выразили надежду на скорейшее восстановление Павла и его возвращение в строй.

Павел Ореховский на тренировке. Фото: instagram.com/pasha_orikhovskyi/

Когда Ореховский вернется на поле

Последствия аварии могут заставить Павла Ореховского пропустить большую часть первого круга чемпионата УПЛ, что будет заметным ударом для клуба. В минувшем сезоне 29-летний хавбек провел 28 матчей за "Колос" и забил два мяча.

Этот инцидент вновь акцентирует внимание на проблеме безопасности спортсменов вне поля — будь то поездки на матчи или повседневные ситуации. Для многих клубов даже незначительная потеря ведущего игрока влияет на результаты.

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