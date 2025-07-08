Футболіст Колоса Оріховський потрапив у ДТП та пропустить старт сезону

Павло Оріховський перед матчем. Фото: instagram.com/pasha_orikhovskyi/

Центральний півзахисник "Колоса" Павло Оріховський опинився в серйозній ДТП разом із сім'єю. Інцидент стався ще минулого місяця, але стало відомо про нього тільки нещодавно.

Футболісту вдалося уникнути серйозних травм, повідомляє "ТаТоТаке".

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Футбольна спільнота реагувала на цю звістку з тривогою: повідомлення про ДТП швидко поширилися через профільні канали, викликаючи підтримку для гравця та його сім'ї. Багато вболівальників висловили надію на швидке відновлення Павла та його повернення в стрій.

Павло Оріховський на тренуванні. Фото: instagram.com/pasha_orikhovskyi/

Коли Оріховський повернеться на поле

Наслідки аварії можуть змусити Павла Оріховського пропустити більшу частину першого кола чемпіонату УПЛ, що буде помітним ударом для клубу. Минулого сезону 29-річний хавбек провів 28 матчів за "Колос" та забив два м'ячі.

Цей інцидент знову наголошує на проблемі безпеки спортсменів поза полем — чи то поїздки на матчі, чи то повсякденні ситуації. Для багатьох клубів навіть незначна втрата провідного гравця впливає на результати.

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