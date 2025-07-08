Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Український футболіст потрапив у ДТП і пропустить старт сезону

Український футболіст потрапив у ДТП і пропустить старт сезону

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 11:33
Футболіст Колоса Оріховський потрапив у ДТП та пропустить старт сезону
Павло Оріховський перед матчем. Фото: instagram.com/pasha_orikhovskyi/

Центральний півзахисник "Колоса" Павло Оріховський опинився в серйозній ДТП разом із сім'єю. Інцидент стався ще минулого місяця, але стало відомо про нього тільки нещодавно.

Футболісту вдалося уникнути серйозних травм, повідомляє "ТаТоТаке".

Реклама
Читайте також:

Футбольна спільнота реагувала на цю звістку з тривогою: повідомлення про ДТП швидко поширилися через профільні канали, викликаючи підтримку для гравця та його сім'ї. Багато вболівальників висловили надію на швидке відновлення Павла та його повернення в стрій.

Павел Ореховский
Павло Оріховський на тренуванні. Фото: instagram.com/pasha_orikhovskyi/

Коли Оріховський повернеться на поле

Наслідки аварії можуть змусити Павла Оріховського пропустити більшу частину першого кола чемпіонату УПЛ, що буде помітним ударом для клубу. Минулого сезону 29-річний хавбек провів 28 матчів за "Колос" та забив два м'ячі.

Цей інцидент знову наголошує на проблемі безпеки спортсменів поза полем — чи то поїздки на матчі, чи то повсякденні ситуації. Для багатьох клубів навіть незначна втрата провідного гравця впливає на результати.

Нагадаємо, ми писали, де зараз живе та чим займається легендарний спортсмен Сергій Бубка.

Чому олімпійська чемпіонка Яна Клочкова практично не з'являється в полі зору ЗМІ останніми роками.

Для Юлії Левченко нинішній сезон складається успішно — спортсменка готова до конкуренції на міжнародних аренах.

Що приховує табір Олександра Усика під час підготовки до реваншу проти Даніеля Дюбуа.

ДТП спорт футбол Колос УПЛ
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації