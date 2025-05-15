Украинец Шлякотин сменил гражданство и будет играть за сборную Гонконга

Алексей Шлякотин. Фото: South China Morning Post

На одного украинского футболиста стало меньше. Вратарь Алексей Шлякотин сменил гражданство.

Футболист будет выступать за сборную Гонконга, о чем сообщила местная Федерация футбола.

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Алексей Шлякотин. Фото: South China Morning Post

Украинец будет играть за другую сборную

Сборная Гонконга на официальной странице в соцсетях объявила предварительную заявку на ближайшие матчи, где был 35-летний вратарь Шлякотин.

Футболист может сыграть товарищеские матчи против "Манчестер Юнайтед", 30 мая, и сборной Непала, 5 июня.

Также команда проведет поединок против Индии в квалификации Кубка Азии, 10 июня.

Шлякотин выступает за местный клуб "Гонконг Рейнджерс" с 2016 года.

Отметим, что игрок является воспитанником академии киевского "Динамо". Позже он играл за "Динамо-3", дубль "Черноморца", польский "Сосновец". До Гонконга футболист также играл в Португалии.

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