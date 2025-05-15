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Український футболіст змінив громадянство та отримав виклик

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Дата публікації: 15 травня 2025 21:49
Українець Шлякотін змінив громадянство й гратиме за збірну Гонконгу
Олексій Шлякотін. Фото: South China Morning Post

На одного українського футболіста стало менше. Воротар Олексій Шлякотін змінив громадянство.

Футболіст виступатиме за збірну Гонконгу, про що повідомила місцева Федерація футболу.

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Олексій Шлякотін. Фото: South China Morning Post

Українець гратиме за іншу збірну

Збірна Гонконгу на офіційній сторінці в соцмережах оголосила попередню заявку на найближчі матчі, де був 35-річний воротар Шлякотін.

Футболіст може зіграти товариські матчі проти "Манчестер Юнайтед" 30 травня та збірної Непалу 5 червня.

Також команда проведе поєдинок проти Індії в кваліфікації Кубка Азії, 10 червня.

Шлякотін виступає за місцевий клуб "Гонконг Рейнджерс" із 2016 року.

Зазначимо, що гравець є вихованцем академії київського "Динамо". Пізніше він грав за "Динамо-3", дубль "Чорноморця", польський "Сосновець". До Гонконгу футболіст також грав у Португалії.

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футбол громадянство Азія Гонконг Олексій Шлякотін
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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