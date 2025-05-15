Українець Шлякотін змінив громадянство й гратиме за збірну Гонконгу

Український футболіст змінив громадянство та отримав виклик
На одного українського футболіста стало менше. Воротар Олексій Шлякотін змінив громадянство.
Футболіст виступатиме за збірну Гонконгу, про що повідомила місцева Федерація футболу.
Українець гратиме за іншу збірну
Збірна Гонконгу на офіційній сторінці в соцмережах оголосила попередню заявку на найближчі матчі, де був 35-річний воротар Шлякотін.
Футболіст може зіграти товариські матчі проти "Манчестер Юнайтед" 30 травня та збірної Непалу 5 червня.
Також команда проведе поєдинок проти Індії в кваліфікації Кубка Азії, 10 червня.
Шлякотін виступає за місцевий клуб "Гонконг Рейнджерс" із 2016 року.
Зазначимо, що гравець є вихованцем академії київського "Динамо". Пізніше він грав за "Динамо-3", дубль "Чорноморця", польський "Сосновець". До Гонконгу футболіст також грав у Португалії.
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