Виктор Вацко поддержал благотворительный сбор с Шахтером и Третьей штурмовой бригадой

Виктор Вацко. Фото: скриншот

Известный футбольный комментатор Виктор Вацко присоединился к рекламе благотворительного сбора. Его организаторами совместно выступили ФК "Шахтер" и Третья штурмовая бригада.

В эфире своего YouTube-канала он призвал болельщиков поддержать инициативу, представленную как покупка "билетов" на "Донбасс Арену" — стадион, который уже 11 лет находится под оккупацией.

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Что предусматривает сбор

Сначала Вацко, "Шахтер" и Третья штурмовая бригада анонсировали сбор как возможность приобрести "билеты", но впоследствии стало известно, что речь идет о розыгрыше памятных призов, в частности футболок.

Среди всех благотворителей выберут одиннадцать победителей, каждый из которых получит футболку одного из игроков "Шахтера" с последнего матча клуба на "Донбасс Арене" в мае 2014 года. Тогда соперником дончан был мариупольский "Ильичевец".

Все участники сбора, которые сделают донаты, получат призы в зависимости от суммы взноса:

За пожертвование от 100 грн — скин для банковской карты.

За донат от 20 000 грн — приглашение на тренировку "Шахтера" и возможность сделать фото с игроками.

За взнос от 50 000 грн — приглашение на фотосессию команды перед началом следующего сезона.

Все собранные средства будут направлены на приобретение бронированных машин для эвакуации раненых бойцов Третьей штурмовой бригады.

Отметим, что название сбора, которое звучит как "продажа билетов на "Донбасс Арену", не всем понравилось. Нашлись и критики, которые обвинили организаторов в том, что они спекулируют на теме "Донбасс Арены", куда нельзя продать реальные билеты.

Критика акции с билетами. Фото: скриншот

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