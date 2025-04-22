Віктор Вацко підтримав благодійний збір з Шахтарем і Третьою штурмовою бригадою

Віктор Вацко. Фото: скриншот

Відомий футбольний коментатор Віктор Вацко долучився до реклами благодійного збір. Його організаторами спільно виступили ФК "Шахтар" та Третя штурмова бригада.

В ефірі свого YouTube-каналу він закликав уболівальників підтримати ініціативу, представлену як купівля "квитків" на "Донбас Арену" — стадіон, який уже 11 років перебуває під окупацією.

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Що передбачає збір

Спочатку Вацко, "Шахтар" та Третя штурмова бригада анонсували збір як можливість придбати "квитки", але згодом стало відомо, що йдеться про розіграш пам’ятних призів, зокрема футболок.

Серед усіх благодійників оберуть одинадцять переможців, кожен із яких отримає футболку одного з гравців "Шахтаря" з останнього матчу клубу на "Донбас Арені" у травні 2014 року. Тоді суперником донеччан був маріупольський "Іллічівець".

Усі учасники збору, які зроблять донати, отримають призи залежно від суми внеску:

За пожертву від 100 грн — скін для банківської картки.

За донат від 20 000 грн — запрошення на тренування "Шахтаря" та можливість зробити фото з гравцями.

За внесок від 50 000 грн — запрошення на фотосесію команди перед початком наступного сезону.

Усі зібрані кошти будуть спрямовані на придбання броньованих машин для евакуації поранених бійців Третьої штурмової бригади.

Зазначимо, що назва збору, яка звучить як "продаж білетів на "Донбас Арену", не всім сподобалась. Знайшлись й критики, які звинуватили організаторів, у тому, що вони спекулюють на темі "Донбас Арени", на яку не можна продати реальні квитки.

Критика акції з квитками. Фото: скриншот

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