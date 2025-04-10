Вацко спростував кумівство з Єзерським після заяви про роботу того на Шаблія

Вацко сказав, чи є кумом тренера збірної, що "працював" на Шаблія
Український коментатор Віктор Вацко відповів на слова журналіста Михайла Співаковського щодо його зв’язків з тренером збірної України U-20 Володимиром Єзерським. У випуску "ТаТоТаке" журналіст сказав, що вони куми й це впливає на думку Вацка у конфлікті збірної з Артемом Степановим.
Вацко в Instagram спростував слова свого колеги.
Вацко не кум Єзерського
За словами Вацко, у нього всього два куми — першим є колишній футболіст — Мар’ян Марущак, а іншим Сергій, який не пов’язаний із футболом.
Коментатор із сарказмом звернувся до "брехливих півнів".
"Хто з моїх кумів — Володимир Єзерський? Це — факт! І це тільки для початку…", — написав Вацко.
Раніше Вацко активно розповідав про конфлікт тренерського штабу Дмитра Михайленка та Володимира Єзерського з 17-річним Артемом Степановим. Віктор в основному критикував футболіста.
Співаковський же повідомив, що Єзерський, про якого Вацко ніколи погано не згадує, не вперше лобіював агента Вадима Шаблія. У ситуації зі Степановим тренер, начебто, почав погано відноситись до гравця, коли той відмовився підписувати контракт з Шаблієм.
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