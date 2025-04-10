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Вацко сказал, кум ли он "работавшего" на Шаблия тренера сборной

10 апреля 2025 19:00
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Вацко опроверг кумовство с Езерским после заявления о работе того на Шаблия
Виктор Вацко. Фото: instagram.com/v.vatsko
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

Украинский комментатор Виктор Вацко ответил на слова журналиста Михаила Спиваковского относительно его связей с тренером сборной Украины U-20 Владимиром Езерским. В выпуске "ТаТоТаке" журналист сказал, что они кумовья и это влияет на мнение Вацко в конфликте сборной с Артемом Степановым.

Вацко в Instagram опроверг слова своего коллеги.

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A post shared by Viktor Vatsko (@v.vatsko)

Вацко не кум Езерского

По словам Вацко, у него всего два кума — первым является бывший футболист — Марьян Марущак, а вторым Сергей, который не связан с футболом.

Комментатор с сарказмом обратился к "лживым петухам".

"Кто из моих кумовьев — Владимир Езерский? Это — факт! И это только для начала...", — написал Вацко.

Ранее Вацко активно рассказывал о конфликте тренерского штаба Дмитрия Михайленко и Владимира Езерского с 17-летним Артемом Степановым. Виктор в основном критиковал футболиста.

Спиваковский же сообщил, что Езерский, о котором Вацко никогда плохо не вспоминает, не впервые лоббировал агента Вадима Шаблия. В ситуации со Степановым тренер, вроде бы, начал плохо относиться к игроку, когда тот отказался подписывать контракт с Шаблием.

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