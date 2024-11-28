Роман Кадемин появился на митинге против ТЦК в Германии

Роман Кадемин. Фото: скриншот https://www.tiktok.com/@roman.kadiemin

Известный украинский комментатор Роман Кадемин, в начале 2024 года бежавший из Украины, появился на митинге в столице Германии. Там собрались люди, протестовавшие против ТЦК. Конечно, не немецкого.

На видео, опубликованном в TikTok Кадемина, он рассказывает о самом митинге и утверждает, что на нем "борются за права мужчин в Украине, против которых совершают насилие работники ТЦК" .

Читайте также:

Судя по кадрам, на собрании было несколько десятков человек.

Кто такой Роман Кадемин

Бывший телеведущий, комментатор и спортивный журналист. Работал на телеканале "Интер", долгое время возглавлял спортивное направление на этом телеканале.

В феврале 2024 года стало известно, что Кадемин покинул территорию Украины. Позже он выпустил видео, в котором подчеркнул, что "никому ничего не должен".

Также Кадемин заявил, что не намерен возвращаться в Украину.

Напомним, наставник "Реала" Карло Анчелотти после проигрыша в Лиге чемпионов от "Ливерпуля" раскритиковал своего ключевого форварда Килиана Мбаппе.

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин отказался пожимать руку россиянину Александру Головину.

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко раскритиковал Артема Довбика .

В "Реале" недовольны Тибо Куртуа и могут сделать основным вратарем Андрея Лунина.