Роман Кадемин появился на митинге против ТЦК в Германии

Украинский комментатор-беглец митинговал в Берлине против ТЦК
Известный украинский комментатор Роман Кадемин, в начале 2024 года бежавший из Украины, появился на митинге в столице Германии. Там собрались люди, протестовавшие против ТЦК. Конечно, не немецкого.
На видео, опубликованном в TikTok Кадемина, он рассказывает о самом митинге и утверждает, что на нем "борются за права мужчин в Украине, против которых совершают насилие работники ТЦК" .
Судя по кадрам, на собрании было несколько десятков человек.
@roman.kadiemin
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Кто такой Роман Кадемин
Бывший телеведущий, комментатор и спортивный журналист. Работал на телеканале "Интер", долгое время возглавлял спортивное направление на этом телеканале.
В феврале 2024 года стало известно, что Кадемин покинул территорию Украины. Позже он выпустил видео, в котором подчеркнул, что "никому ничего не должен".
Также Кадемин заявил, что не намерен возвращаться в Украину.
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