Роман Кадємін з'явився на мітингу проти ТЦК у Німеччині

Український коментатор-утікач мітингував у Берліні проти ТЦК
Відомий український коментатор Роман Кадємін, який на початку 2024 року втік з України, з'явився на мітингу у столиці Німеччини. Там зібралися люди, які протестували проти ТЦК. Звісно, не німецького.
На відео, опублікованому в TikTok Кадєміна, він розповідає про сам мітинг та стверджує, що на ньому "боряться за права чоловіків в Україні, проти яких здійснюють насилля працівники ТЦК".
Судячи з кадрів, на зібранні було кілька десятків людей. Чоловіки тримали плакати та охоче давали коментарі.
@roman.kadiemin
#германия🇩🇪 #украина🇺🇦 #россия🇷🇺 #тцк #митинг #новости #политика♬ оригинальный звук - ROMAN KADIEMIN
Хто такий Роман Кадємін
Колишній телеведучий, коментатор та спортивний журналіст. Працював на телеканалі "Інтер", довгий час очолював спортивний напрям на цьому телеканалі.
У лютому 2024 року стало відомо, що Кадємін залишив територію України. Пізніше він випустив відео, у якому підкреслив, що "нікому нічого не винен".
Також Кадємін заявив, що не планує повертатися в Україну.
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