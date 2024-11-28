Роман Кадємін з'явився на мітингу проти ТЦК у Німеччині

Роман Кадємін. Фото: скриншот https://www.tiktok.com/@roman.kadiemin

Відомий український коментатор Роман Кадємін, який на початку 2024 року втік з України, з'явився на мітингу у столиці Німеччини. Там зібралися люди, які протестували проти ТЦК. Звісно, не німецького.

На відео, опублікованому в TikTok Кадєміна, він розповідає про сам мітинг та стверджує, що на ньому "боряться за права чоловіків в Україні, проти яких здійснюють насилля працівники ТЦК".

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Судячи з кадрів, на зібранні було кілька десятків людей. Чоловіки тримали плакати та охоче давали коментарі.

Хто такий Роман Кадємін

Колишній телеведучий, коментатор та спортивний журналіст. Працював на телеканалі "Інтер", довгий час очолював спортивний напрям на цьому телеканалі.

У лютому 2024 року стало відомо, що Кадємін залишив територію України. Пізніше він випустив відео, у якому підкреслив, що "нікому нічого не винен".

Також Кадємін заявив, що не планує повертатися в Україну.

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