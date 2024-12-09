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Украинский спасатель среди лучших в беге на 100 км

9 декабря 2024 23:14
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Владимир Сковородка из ГСЧС вошел в топ-100 на ЧМ по ультрамарафону
Владимир Сковородка. Фото: instagram.com/dsns_kyiv
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Бенгалуру, Индия, прошел чемпионат мира по ультрамарафону. В рамках программы соревнований за 7 декабря состоялся забег на дистанции 100 километров.

Среди всех ультрамарафонцев выделялся сотрудник ГСЧС Владимир Сковородка, сообщили на странице ГУ ГСЧС в Киеве.

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Владимир Сковородка
Владимир Сковородка. Фото: instagram.com/dsns_kyiv

Подвиг украинского спасателя

Сковородка прошел в ТОП-100 лучших, пробежав дистанцию за 9 часов 27 минут 36 секунд.

Интересно, что ранее Сковородка стал рекордсменом Украины, пробежав 50 км в полном снаряжении.

"Искренне поздравляем Владимира с достойным результатом и желаем ему сил и выдержки для новых достижений!" — отметили в ГСЧС.

Владимир Сковородка
Владимир Сковородка. Фото: instagram.com/dsns_kyiv

Свой рекорд Украины спасатель посвятил памяти коллег, погибших от российских атак.

В Индии на старт забега на 100 км вышли более 250 бегунов из более чем 40 стран. Все участники бежали 20 кругов трассы, где один круг составлял около пяти километров.

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ГСЧС Соревнования спасатели бег марафон

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