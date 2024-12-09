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Український рятувальник серед кращих в бігу на 100 км

9 грудня 2024 23:14
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Володимир Сковородка з ДСНС увійшов до топ-100 на ЧС з ультрамарафону
Володимир Сковородка. Фото: instagram.com/dsns_kyiv
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

В Бенгалуру, Індія, пройшов чемпіонат світу з ультрамарафону. В рамках програми змагань 7 грудня відбувся забіг на дистанції 100 кілометрів.

Серед усіх ультрамарафонців виділявся співробітник ДСНС Володимир Сковородка, повідомили на сторінці ГУ ДСНС у Києві.

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Владимир Сковородка
Володимир Сковородка. Фото: instagram.com/dsns_kyiv

Подвиг українського рятувальника

Сковородка пройшов до ТОП-100 кращих, пробігши дистанцію за 9 годин 27 хвилин 36 секунд.

Цікаво, що раніше Сковородка став рекордсменом України, пробігши 50 км у повному спорядженні.

"Щиро вітаємо Володимира з гідним результатом і бажаємо йому сил та витримки для нових досягнень!" — відзначили в ДСНС.

Владимир Сковородка
Володимир Сковородка. Фото: instagram.com/dsns_kyiv

Свій рекорд України рятувальник присвятив пам’яті колег, які загинули від російських атак.

В Індії на старт забігу на 100 км вийшли понад 250 бігунів з більш ніж 40 країн. Всі учасники бігли 20 кіл траси, де одне коло становило майже п’ять кілометрів.

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