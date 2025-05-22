Бодибилдер Шарапов объяснил, почему выступал под российский трек

Андрей Шарапов во время турнира. Фото: скриншот YouTube

В сети активно обсуждают инцидент, который произошел во время турнира по бодибилдингу во Львове. Один из участников вышел на сцену под русскоязычную музыку, что вызвало общественный резонанс.

Речь идет о спортсмене из Днепра Андрее Шарапове, сообщает Telegram-канал "Днепр Оперативный".

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В комментарии к ситуации Андрей Шарапов отметил, что не хотел никого обидеть. По его словам, музыкальное сопровождение подготовил его друг при помощи искусственного интеллекта и презентовал в качестве подарка на день рождения.

Шарапов принял решение федерации бодибилдинга Украины об аннулировании его результатов и заявил, что полностью с ним согласен. Также он публично извинился перед всеми, кого мог задеть его выход под трек на русском языке.

Что известно о Шарапове

Украинский спортсмен является одним из известных бодибилдеров Днепра. Он неоднократно принимал участие в региональных и национальных соревнованиях, представляя родной город на спортивной сцене. Помимо выступлений, он активно помогает другим — тренирует украинских военных, которые получили ранения на фронте. Как уточнил сам спортсмен, он делает это абсолютно бесплатно.

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