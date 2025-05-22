Бодібілдер Шарапов пояснив, чому виступав під російський трек

Андрій Шарапов під час турніру. Фото: скріншот YouTube

У мережі активно обговорюють інцидент, який стався під час турніру з бодібілдингу у Львові. Один з учасників вийшов на сцену під російськомовну музику, що викликало суспільний резонанс.

Йдеться про спортсмена з Дніпра Андрія Шарапова, повідомляє Telegram-канал "Дніпро Оперативний".

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У коментарі до ситуації Андрій Шарапов зазначив, що не хотів нікого образити. За його словами, музичний супровід підготував його друг за допомогою штучного інтелекту і презентував як подарунок на день народження.

Шарапов прийняв рішення федерації бодібілдингу України про анулювання його результатів і заявив, що повністю з ним згоден. Також він публічно перепросив перед усіма, кого міг зачепити його вихід під трек російською мовою.

Що відомо про Шарапова

Український спортсмен є одним із відомих бодібілдерів Дніпра. Він неодноразово брав участь у регіональних та національних змаганнях, представляючи рідне місто на спортивній сцені. Окрім виступів, він активно допомагає іншим — тренує українських військових, які дістали поранення на фронті. Як уточнив сам спортсмен, він робить це абсолютно безкоштовно.

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