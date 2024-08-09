Олимпиада-2024 — Середа вышел в полуфинал по прыжкам в воду

Украинский спортсмен Алексей Середа на Олимпиаде-2024. Фото: Reuters

Украинский спортсмен Алексей Середа занял пятое место в квалификации Олимпиады-2024 по прыжкам в воду с 10-метровой башни. Парень набрал 479.45 баллов, которые позволили ему пройти в полуфинал, который пройдет завтра.

Об этом сообщило издание Tribuna.com в пятницу, 9 августа.

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Сегодня состоялся предварительный раунд Олимпиады-2024 по прыжкам в воду с 10-метровой башни. Украинский спортсмен Середа занял 5-е место в квалификации с результатом 479,45 баллов. На первом месте оказался спортсмен из Китая Цао Юань, который получил 500,15 баллов.

В полуфинал, который состоится 10 августа, перешло 18 лучших спортсменов. Для 18-летнего украинского спортсмена это уже вторая Олимпиада. В 2020 году в Токио он занял шестое место в прыжках с 10-метровой башни.

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