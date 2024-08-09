Олімпіада-2024 — Середа вийшов у півфінал зі стрибків у воду

Український спортсмен Олексій Середа на Олімпіаді-2024. Фото: Reuters

Український спортсмен Олексій Середа посів п'яте місце у кваліфікації Олімпіади-2024 зі стрибків у воду з 10-метрової вежі. Хлопець набрав 479.45 балів, які дозволили йому пройти до півфіналу, який пройде завтра.

Про це повідомило видання Tribuna.com у п'ятницю, 9 серпня.

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Сьогодні відбувся попередній раунд Олімпіади-2024 зі стрибків у воду з 10-метрової вежі. Український спортсмен Середа посів 5-те місце у кваліфікації із результатом 479,45 балів. На першому місці опинився спортсмен із Китаю Цао Юань, який отримав 500,15 балів.

До півфіналу, який відбудеться 10 серпня, перейшло 18 найкращих спортсменів. Для 18-річного українського спортсмена це вже друга Олімпіада. У 2020 році у Токіо він посів шосте місце у стрибках із 10-метрової вежі.

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