Украинский спортсмен и инструктор ВСУ погиб в Луганской области

Владимир Шпетный в обычной жизни. Фото: Google

В тяжелых боях с российскими оккупантами погиб еще один украинский спортсмен. Владимир Шпетный отправился на фронт вскоре после начала полномасштабных военных действий в 2022 году.

О трагическом происшествии в Facebook сообщил друг погибшего атлета Владимир Бондаренко.

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Кем был украинский спортсмен?

В мирное время Владимир Шпетный занимался спортивным ориентированием. Харьковский спортсмен имел звание мастера спорта Украины. Он несколько раз побеждал в национальных соревнованиях, был чемпионом Европы по этой дисциплине. Являлся членом национальной сборной команды Украины. Шпетный занимался марафонской ориентировкой в формате 12 или 24 часа.

Владимир Шпетный на фронте. Фото: Facebook

После полномасштабного военного вторжения россиян Владимир Шпетный добровольцем ушел на фронт. Мужественный спортсмен получил позывной "Nord". Он стал инструктором и обучал бойцов ВСУ и НГУ ориентированию на местности. После этого в качестве стрелка служил в самых горячих точках фронта.

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