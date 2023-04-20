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Украинский спортсмен и инструктор ВСУ погиб в Луганской области

20 апреля 2023 14:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украинский спортсмен и инструктор ВСУ погиб в Луганской области
Владимир Шпетный в обычной жизни. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В тяжелых боях с российскими оккупантами погиб еще один украинский спортсмен. Владимир Шпетный отправился на фронт вскоре после начала полномасштабных военных действий в 2022 году. 

О трагическом происшествии в Facebook сообщил друг погибшего атлета Владимир Бондаренко. 

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Украинский военнослужащий получил ранения, которые оказались не совместимы с жизнью, в результате вражеского минометного обстрела. Это произошло в поселке Новоселовское. Населенный пункт расположен на границе Харьковской и Луганской областей.

Кем был украинский спортсмен?

В мирное время Владимир Шпетный занимался спортивным ориентированием. Харьковский спортсмен имел звание мастера спорта Украины. Он несколько раз побеждал в национальных соревнованиях, был чемпионом Европы по этой дисциплине. Являлся членом национальной сборной команды Украины. Шпетный занимался марафонской ориентировкой в формате 12 или 24 часа.

Владимир Шпетный
Владимир Шпетный на фронте. Фото: Facebook

После полномасштабного военного вторжения россиян Владимир Шпетный добровольцем ушел на фронт. Мужественный спортсмен получил позывной "Nord". Он стал инструктором и обучал бойцов ВСУ и НГУ ориентированию на местности. После этого в качестве стрелка служил в самых горячих точках фронта. 

Напомним, капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко может сменить клуб, но о возвращении в "Динамо" пока речь не идет.

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У португальца Криштиану Роналду начались проблемы в Саудовской Аравии из-за его жены Джорджины Родригеса. Лидер "Аль-Насра" снова оказался в центре скандала. Во время матча против "Аль-Хиляля" Роналду применил удушающий прием по отношению к сопернику.

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