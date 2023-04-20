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Український спортсмен та інструктор ЗСУ загинув у Луганській області

20 квітня 2023 14:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Український спортсмен та інструктор ЗСУ загинув у Луганській області
Володимир Шпетний у звичайному житті. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У важких боях із російськими окупантами загинув ще один український спортсмен. Володимир Шпетний вирушив на фронт невдовзі після початку повномасштабних військових дій у 2022 році.

Про трагічну подію у Facebook повідомив друг загиблого атлета Володимир Бондаренко.

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Ким був український спортсмен?

У мирний час Володимир Шпетний займався спортивним орієнтуванням. Харківський спортсмен мав звання майстра спорту України. Він кілька разів перемагав у національних змаганнях, був чемпіоном Європи з цієї дисципліни. Був членом національної збірної команди України. Шпетний займався марафонським орієнтуванням у форматі 12 або 24 години.

Володимир Шпетний
Володимир Шпетний на фронті. Фото: Facebook

Після повномасштабного військового вторгнення росіян Володимир Шпетний добровольцем пішов на фронт. Мужній спортсмен отримав позивний "Nord". Він став інструктором і навчав бійців ЗСУ та НГУ орієнтування на території. Після цього як стрілець служив у найгарячіших точках фронту.

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