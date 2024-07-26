Балакин будет судить Суперкубок УЕФА Реал — Аталанта

Украинский судья будет работать на матче Суперкубка УЕФА с участием Реала и Аталанты
Футбольный судья из Киевской области Николай Балакин будет работать на Суперкубке УЕФА. Украинский рефери получил назначение на поединок мадридского "Реала" с итальянской "Аталантой".
У Балакина будет возможность выйти на поле в важное еврокубковом матче, сообщает официальный сайт УЕФА.
Николай Балакин войдет в судейскую бригаду на Суперкубок УЕФА. Стало известно, что 35-летний рефери был назначен четвертым арбитром матча. Если главный судья получит травму, украинец заменит его на поле.
Что известно про Балакина
Футбольный судья начал работу на матчах в возрасте 21 года. В Премьер-лиге Балакин дебютировал в 2015 году. Через год стал арбитром ФИФА. Его дед Николай Николаевич имел категорию арбитра ФИФА, а у отца Александра Николаевича была всесоюзная категория.
Работа на Суперкубке УЕФА
Главным арбитром поединка с участием мадридского "Реала" (победитель Лиги чемпионов) и итальянской "Аталанты" (победитель Лиги Европы) стал Сандро Шерер из Швейцарии. Стефан Де Алмейда и Йонас Эрни будут его ассистентами на матче.
На VAR отработает Бастиан Данкерт (Германии). Ему помогут Федайи Сан (Швейцария) и Кристиан Дингерт (Германия).
Суперкубок УЕФА состоится 14 августа в Варшаве (Польша).
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