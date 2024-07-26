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Український суддя працюватиме на матчі Суперкубку УЄФА за участю Реала та Аталанти

26 липня 2024 17:10
Валерій Ковалевич - Редактор
Балакін судитиме Суперкубок УЄФА Реал — Аталанта
Український футбольний суддя Микола Балакін. Фото: УНІАН
Валерій Ковалевич - Редактор

Футбольний суддя із Київської області Микола Балакін працюватиме на Суперкубку УЄФА. Український рефері отримав призначення на поєдинок мадридського "Реала" з італійською "Аталантою".

Балакін матиме можливість вийти на поле у важливому єврокубковому матчі, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Микола Балакін увійде до суддівської бригади на Суперкубок УЄФА. Стало відомо, що 35-річного рефері було призначено четвертим арбітром матчу. Якщо головний суддя зазнає травми, українець замінить його на поле.

Микола Балакін
Микола Балакін під час матчу УПЛ. Фото: УНІАН

Що відомо про Балакіна

Футбольний суддя розпочав роботу на матчах у віці 21 року. У Прем'єр-лізі Балакін дебютував у 2015 році. За рік став арбітром ФІФА. Його дід Микола Миколайович мав категорію арбітра ФІФА, а батько Олександра Миколайовича мав всесоюзну категорію.

Робота на Суперкубку УЄФА

Головним арбітром поєдинку за участю мадридського "Реала" (переможець Ліги чемпіонів) та італійської "Аталанти" (переможець Ліги Європи) став Сандро Шерер зі Швейцарії. Стефан Де Алмейда та Йонас Ерні будуть його асистентами на матчі.

На VAR відпрацює Бастіан Данкерт (Німеччина). Йому допоможуть Федайї Сан (Швейцарія) та Крістіан Дінгерт (Німеччина).

Суперкубок УЄФА відбудеться 14 серпня у Варшаві (Польща).

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спорт футбол судді Реал Мадрид Суперкубок УЄФА Аталанта Микола Балакін

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