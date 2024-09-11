Виктор Вихрист проведет следующий бой 21 сентября против Мирко Тинтора

Украинский супертяжеловес Выхрист узнал дату боя и имя соперника
Украинский боксер Виктор Выхрист вернется в ринг. Следующий бой супертяжеловеса пройдет 21 сентября.
Об этом сообщил британский статистический портал BoxRec.
Выхрист попытается выиграть свой 13-й бой
Боксер из Кременчуга проведет поединок 21 сентября в немецком Гамбурге.
Соперником украинца станет босниец Мирко Тинтор, у которого в карьере 16 побед, девять досрочных, девять поражений и одна ничья.
Поединок 32-летнего Выхриста против Тинтора будет шестираундовым.
Ранее Выхрист сразился в феврале этого года, когда победил техническим нокаутом у аргентинца Маркоса Антонио Аумаду.
За свою карьеру Вихрист выиграл 12 поединков, восемь нокаутом, и один бой проиграл техническим нокаутом.
Единственное поражение Выхрист потерпел в феврале 2023 года, когда по ходу боя побеждал кубинца Лениера Перо, но сопернику удалось сломать ребро украинца.
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