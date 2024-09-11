Виктор Вихрист проведет следующий бой 21 сентября против Мирко Тинтора

Виктор Выхрист. Фото: instagram.com/viktor_faust_vykhryst

Украинский боксер Виктор Выхрист вернется в ринг. Следующий бой супертяжеловеса пройдет 21 сентября.

Об этом сообщил британский статистический портал BoxRec.

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Боксер из Кременчуга проведет поединок 21 сентября в немецком Гамбурге.

Соперником украинца станет босниец Мирко Тинтор, у которого в карьере 16 побед, девять досрочных, девять поражений и одна ничья.

Поединок 32-летнего Выхриста против Тинтора будет шестираундовым.

Ранее Выхрист сразился в феврале этого года, когда победил техническим нокаутом у аргентинца Маркоса Антонио Аумаду.

За свою карьеру Вихрист выиграл 12 поединков, восемь нокаутом, и один бой проиграл техническим нокаутом.

Единственное поражение Выхрист потерпел в феврале 2023 года, когда по ходу боя побеждал кубинца Лениера Перо, но сопернику удалось сломать ребро украинца.

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