Віктор Вихрист проведе наступний бій 21 вересня проти Мірко Тінтора

Український суперважковаговик Вихрист дізнався дату бою та ім'я суперника
Український боксер Віктор Вихрист повернеться на ринг. Наступний бій суперважковаговика пройде 21 вересня.
Про це повідомив британський статистичний портал BoxRec.
Вихрист спробує виграти свій 13-й бій
Боксер з Кременчука проведе поєдинок 21 вересня в німецькому Гамбурзі.
Суперником українця стане боснієць Мірко Тінтор, у якого в кар'єрі 16 перемог, дев’ять дострокових, дев’ять поразок та одна нічия.
Поєдинок 32-річного Вихриста проти Тінтора буде шестираундовим.
Раніше Вихрист бився в лютому цього року, коли переміг технічним нокаутом аргентинця Маркоса Антоніо Аумаду.
За свою кар’єру Вихрист виграв 12 поєдинків, вісім нокаутами, та один бій програв технічним нокаутом.
Єдиної поразки Вихрист зазнав у лютому 2023 року, коли по ходу бою перемагав кубинця Ленієра Перо, але супернику вдалося зламати ребро українця.
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