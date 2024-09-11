Віктор Вихрист проведе наступний бій 21 вересня проти Мірко Тінтора

Віктор Вихрист. Фото: instagram.com/viktor_faust_vykhryst

Український боксер Віктор Вихрист повернеться на ринг. Наступний бій суперважковаговика пройде 21 вересня.

Про це повідомив британський статистичний портал BoxRec.

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Боксер з Кременчука проведе поєдинок 21 вересня в німецькому Гамбурзі.

Суперником українця стане боснієць Мірко Тінтор, у якого в кар'єрі 16 перемог, дев’ять дострокових, дев’ять поразок та одна нічия.

Поєдинок 32-річного Вихриста проти Тінтора буде шестираундовим.

Раніше Вихрист бився в лютому цього року, коли переміг технічним нокаутом аргентинця Маркоса Антоніо Аумаду.

За свою кар’єру Вихрист виграв 12 поєдинків, вісім нокаутами, та один бій програв технічним нокаутом.

Єдиної поразки Вихрист зазнав у лютому 2023 року, коли по ходу бою перемагав кубинця Ленієра Перо, але супернику вдалося зламати ребро українця.

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