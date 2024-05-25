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Украинский тяжеловес выиграл свой восьмой поединок в профессиональном боксе

25 мая 2024 09:50
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Украинский тяжеловес выиграл свой восьмой поединок в профессиональном боксе
Цотне Рогава победил Джамала Вудса. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский перспективный супертяжеловес грузинского происхождения Цотне Рогава провел бой в США. На арене Soboba Casino в Сан-Хасинто он встретился с Террелом Джамалом Вудсом.

Для бывшего боксера сборной Украины это был пятый поединок в 2024 году, сообщил портал Новини.LIVE.

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На этот раз соперником Рогавы снова стал джорнимен. У Вудса в карьере 29 побед, 21 нокаутом, 60 поражения, 10 ничейных результатов.

Рогава продолжает набивать свое резюме

Несмотря на статус оппонента, Рогава не смог его нокаутировать. Бой прошел все намеченные восемь раундов.

По итогу финальной трехминутки судьи отдали победу Рогаве единогласным решением.

Отметим, что Вудс, несмотря на 60 поражений, лишь семь раз уступал нокаутом, что говорит о его крепкой голове.

Для Рогавы это восьмая победа в карьере и пятая в текущем году. Также 31-летний украинец выиграл семь боев нокаутами.

У Рогавы на текущий момент запланированы два поединка. 15-го июня в Такоме (США) он встретится с американцем Джоном Болденом. Также 28-го сентября у грузина будет бой в Индастри (США), но там соперник пока не определен.

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Цотне Рогава

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