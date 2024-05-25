Український важковаговик виграв свій восьмий поєдинок у професійному боксі

Цотне Рогава переміг Джамала Вудса. Фото: скріншот

Український перспективний суперважковаговик грузинського походження Цотне Рогава провів бій у США. На арені Soboba Casino у Сан-Хасінто він зустрівся з Террелом Джамалом Вудсом.

Для колишнього боксера збірної України це був п'ятий поєдинок у 2024 році, повідомив портал Новини.LIVE.

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Цього разу суперником Рогави знову став джорнімен. У Вудса у кар'єрі 29 перемог, 21 нокаутом, 60 поразки, 10 нічийних результатів.

Рогава продовжує набивати своє резюме

Попри статус опонента, Рогава не зміг його нокаутувати. Бій пройшов усі намічені вісім раундів.

За підсумками фінальної трихвилинки судді віддали перемогу Рогаві одноголосним рішенням.

Зазначимо, що Вудс, попри 60 поразок, лише сім разів поступався нокаутом, що говорить про його міцну голову.

Для Рогави це восьма перемога у кар'єрі та п'ята цього року. Також 31-річний українець виграв сім боїв нокаутами.

У Рогави на цю мить заплановано два поєдинки. 15 червня у Такомі (США) він зустрінеться з американцем Джоном Болденом. Також 28 вересня у грузина буде бій в Індастрі (США), але там суперника поки що не визначено.

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