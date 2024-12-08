Олег Приймачев из ГУР победил на турнире Glory Collision 7 в Арнеме

Олег Приймачев. Фото: instagram.com/oleg_pryimachov/

В нидерландском городе Арнем состоялся турнир Glory Collision 7 по К-1. В одном из поединков выступил пятикратный чемпион мира по муай-тай и военнослужащий подразделения ГУР "Артан" Олег Приймачев.

Украинцу удалось победить марокканца Абдеррахмана Барку, передает портал Новини.LIVE.

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Oleg Pryimachov DOMINATES his way to a decision victory over Barkouch! #COLLISION7 pic.twitter.com/y7ueoplV2a — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) December 7, 2024

Украинец показал свой уровень

Бой длился три раунда, в течение которых Приймачев избивал соперника с дистанции. Олег пользовался преимуществом в скорости и антропометрии. При этом украинец не чувствовал опасности от оппонента, который был хуже.

По итогам одностороннего боя все судьи отдали победу Приймачеву со счетом: 30-27, 30-27, 30-27.

Приймачев более известен как боец в любительском муай-тай, а в профессиональном кикбоксинге К-1 у него 16 побед, пять нокаутом, и пять поражений.

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