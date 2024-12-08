Олег Приймачов із ГУР переміг на турнірі Glory Collision 7 в Арнемі

Український військовий та п'ятиразовий чемпіон світу виграв бій
У нідерландському місті Арнем відбувся турнір Glory Collision 7 з К-1. В одному з поєдинків виступив п'ятиразовий чемпіон світу з муай-тай та військовослужбовець підрозділу ГУР "Артан" Олег Приймачов.
Українцеві вдалося перемогти марокканця Абдеррахмана Барку, передає портал Новини.LIVE.
Oleg Pryimachov DOMINATES його спосіб вирішити війну над Barkouch! #COLLISION7 pic.twitter.com/y7ueoplV2a— GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) December 7, 2024
Українець показав свій рівень
Бій тривав три раунди, протягом яких Приймачов бив суперника з дистанції. Олег користувався перевагою у швидкості та антропометрії. При цьому українець не відчував небезпеки від опонента, який був гірше.
За підсумками одностороннього бою всі судді віддали перемогу Приймачову з рахунком: 30-27, 30-27, 30-27.
Приймачов більш відомий як боєць у аматорському муай-тай, а у професійному кікбоксингу К-1 у нього 16 перемог, п'ять нокаутом та п'ять поразок.
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