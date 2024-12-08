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Український військовий та п'ятиразовий чемпіон світу виграв бій

8 грудня 2024 00:35
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Олег Приймачов із ГУР переміг на турнірі Glory Collision 7 в Арнемі
Олег Приймачов. Фото: instagram.com/oleg_pryimachov/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У нідерландському місті Арнем відбувся турнір Glory Collision 7 з К-1. В одному з поєдинків виступив п'ятиразовий чемпіон світу з муай-тай та військовослужбовець підрозділу ГУР "Артан" Олег Приймачов.

Українцеві вдалося перемогти марокканця Абдеррахмана Барку, передає портал Новини.LIVE.

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Бій тривав три раунди, протягом яких Приймачов бив суперника з дистанції. Олег користувався перевагою у швидкості та антропометрії. При цьому українець не відчував небезпеки від опонента, який був гірше.

За підсумками одностороннього бою всі судді віддали перемогу Приймачову з рахунком: 30-27, 30-27, 30-27.

Приймачов більш відомий як боєць у аматорському муай-тай, а у професійному кікбоксингу К-1 у нього 16 перемог, п'ять нокаутом та п'ять поразок.

Нагадаємо, раніше брат Тайсона Ф'юрі відмовився від бою з бійцем ММА Дарреном Тіллом.

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кікбоксінг ГУР Олег Приймачов К-1 Glory

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