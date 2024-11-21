Украинский голкипер может подписать контракт с Жироной

Владислав Крапивцов на тренировке. Фото: instagram.com/vladislavkrap/

Молодой украинский голкипер Владислав Крапивцов продолжает искать новую команду. Он хочет выступать в одном из европейских чемпионатов.

Крапивцов может стать одноклубником футболиста сборной Украины, сообщает "Футбол 24".

Читайте также:

Владислав Крапивцов прибыл на просмотр в испанскую "Жирону". Он работает на тренировках команды, за которую уже выступает украинец Виктор Цыганков. Тренерский штаб каталонцев может попросить руководство клуба подписать 19-летнего игрока.

Владислав Крапивцов ловит мяч. Фото: instagram.com/vladislavkrap/

Что известно о Крапивцове

Воспитанник "Днепра-1" летом стал свободным агентом после того, как клуб фактически прекратил существование из-за тяжелого финансового положения. С тех пор агенты Крапивцова ищут для Владислава новую команду, а сам он ездит на просмотры в европейские клубы.

Крапивцов уже побывал в расположении английских "Челси" и "Арсенала". Журналисты сообщали, что "канониры" готовы предложить контракт голкиперу, но до этого дело так и не дошло.

Голкипер был частью юношеской сборной Украины, которая дошла до полуфинала Евро-2024. Сам Крапивцов вошел в символическую сборную по итогам турнира.

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный летом следующего года может подписать контракт с грандом мирового футбола.

Бывший форвард "Динамо" Артем Милевский раскритиковал Артема Довбика за игру в национальной команде.

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал слухи об интересе к защитнику луганской "Зари".