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Украинский вратарь тренируется с испанским клубом — детали

21 ноября 2024 10:46
Сергей Романчук - Редактор
Украинский голкипер может подписать контракт с Жироной
Владислав Крапивцов на тренировке. Фото: instagram.com/vladislavkrap/
Сергей Романчук - Редактор

Молодой украинский голкипер Владислав Крапивцов продолжает искать новую команду. Он хочет выступать в одном из европейских чемпионатов. 

Крапивцов может стать одноклубником футболиста сборной Украины, сообщает "Футбол 24".

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Владислав Крапивцов прибыл на просмотр в испанскую "Жирону". Он работает на тренировках команды, за которую уже выступает украинец Виктор Цыганков. Тренерский штаб каталонцев может попросить руководство клуба подписать 19-летнего игрока. 

Владислав Крапивцов
Владислав Крапивцов ловит мяч. Фото: instagram.com/vladislavkrap/

Что известно о Крапивцове 

Воспитанник "Днепра-1" летом стал свободным агентом после того, как клуб фактически прекратил существование из-за тяжелого финансового положения. С тех пор агенты Крапивцова ищут для Владислава новую команду, а сам он ездит на просмотры в европейские клубы. 

Крапивцов уже побывал в расположении английских "Челси" и "Арсенала". Журналисты сообщали, что "канониры" готовы предложить контракт голкиперу, но до этого дело так и не дошло. 

Голкипер был частью юношеской сборной Украины, которая дошла до полуфинала Евро-2024. Сам Крапивцов вошел в символическую сборную по итогам турнира.

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный летом следующего года может подписать контракт с грандом мирового футбола. 

Бывший форвард "Динамо" Артем Милевский раскритиковал Артема Довбика за игру в национальной команде. 

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал слухи об интересе к защитнику луганской "Зари". 

спорт футбол Футбол трансферы Жирона Владислав Крапивцов

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