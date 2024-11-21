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Український воротар тренується з іспанським клубом — деталі

21 листопада 2024 10:46
Сергій Романчук - Редактор
Український голкіпер може підписати контракт із Жироною
Владислав Кропивцов на тренуванні. Фото: instagram.com/vladislavkrap/
Сергій Романчук - Редактор

Молодий український голкіпер Владислав Крапивцов продовжує шукати нову команду. Він хоче виступати в одному із європейських чемпіонатів.

Крапивцов може стати одноклубником іншого футболіста збірної України, повідомляє "Футбол 24".

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Владислав Крапивцов прибув на перегляд до іспанської "Жирони". Він працює на тренуваннях команди, за яку вже виступає українець Віктор Циганков. Тренерський штаб каталонців може попросити керівництво клубу підписати 19-річного гравця.

Владислав Крапівцов
Владислав Крапивцов ловить м'яч. Фото: instagram.com/vladislavkrap/

Що відомо про Крапивцова

Вихованець "Дніпра-1" влітку став вільним агентом після того, як клуб фактично припинив існування через важке фінансове становище. З того часу агенти Крапивцова шукають для Владислава нову команду, а сам він їздить на перегляди до європейських клубів.

Крапивцов вже побував у розташуванні англійських "Челсі" та "Арсенала". Журналісти повідомляли, що "каноніри" готові запропонувати контракт голкіперу, але раніше справа так і не дійшла.

Голкіпер був частиною юнацької збірної України, яка дійшла півфіналу Євро-2024. Сам Крапивцов увійшов до символічної збірної за підсумками турніру.

Нагадаємо, захисник збірної України Ілля Забарний влітку наступного року може підписати контракт із грандом світового футболу.

Колишній форвард "Динамо" Артем Мілевський розкритикував Артема Довбика за гру у національній команді.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував чутки про інтерес до захисника луганської "Зорі".

спорт футбол Футбол трансфери Жирона Владислав Крапивцов

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