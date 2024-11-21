Український голкіпер може підписати контракт із Жироною

Владислав Кропивцов на тренуванні. Фото: instagram.com/vladislavkrap/

Молодий український голкіпер Владислав Крапивцов продовжує шукати нову команду. Він хоче виступати в одному із європейських чемпіонатів.

Крапивцов може стати одноклубником іншого футболіста збірної України, повідомляє "Футбол 24".

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Владислав Крапивцов прибув на перегляд до іспанської "Жирони". Він працює на тренуваннях команди, за яку вже виступає українець Віктор Циганков. Тренерський штаб каталонців може попросити керівництво клубу підписати 19-річного гравця.

Владислав Крапивцов ловить м'яч. Фото: instagram.com/vladislavkrap/

Що відомо про Крапивцова

Вихованець "Дніпра-1" влітку став вільним агентом після того, як клуб фактично припинив існування через важке фінансове становище. З того часу агенти Крапивцова шукають для Владислава нову команду, а сам він їздить на перегляди до європейських клубів.

Крапивцов вже побував у розташуванні англійських "Челсі" та "Арсенала". Журналісти повідомляли, що "каноніри" готові запропонувати контракт голкіперу, але раніше справа так і не дійшла.

Голкіпер був частиною юнацької збірної України, яка дійшла півфіналу Євро-2024. Сам Крапивцов увійшов до символічної збірної за підсумками турніру.

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