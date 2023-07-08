Украинский защитник перешел в чемпионат Португалии
Воспитанник львовских "Карпат" Орест Лебеденко ушел из легендарного "Депортиво" Ла Корунья, выступающего в Сегунде Б. Уже известен новый клуб украинца.
Орест подписал контракт с португальской "Визелой".
Отметим, что главным тренером "Визелы" является Пабло Вильяр, с которым игрок сотрудничал во львовских "Карпатах". В сезоне 2018/2019 гг. Вильяр был ассистентом Фабри Гомеса.
Новый вызов
Накануне перехода "Депортиво" предоставил Лебеденко статус свободного агента и поэтому он перешел в "Визелу" безвозмездно. С португальцами защитник подписал контракт до лета 2025 года.
В последний сезон в Испании Лебеденко провел 17 матчей за "Депортиво" и забил один мяч.
"Визела" в прошлом сезоне заняла 11-е место в высшей лиге чемпионата Португалии. Поскольку клуб играет в топ-дивизионе, то можно утверждать, что игрок пошел на повышение.
24-летний Лебеденко в 2019 году перешел из "Карпат" в испанский "Луго", где в первый год не смог стать игроком основы. В 2020-м испанцы отдали украинца в аренду в донецкий "Олимпик".
После возвращения в "Луго" игрок начал получать больше игрового времени, а в 2023-м в качестве свободного агента перешел в "Депортиво".
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