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Украинский защитник перешел в чемпионат Португалии

8 июля 2023 11:10
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Агабекян Карен
редактор
Украинский защитник перешел в чемпионат Португалии
Орест Лебеденко. Фото: instagram.com/o.lebedenko17
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Воспитанник львовских "Карпат" Орест Лебеденко ушел из легендарного "Депортиво" Ла Корунья, выступающего в Сегунде Б. Уже известен новый клуб украинца.

Орест подписал контракт с португальской "Визелой".

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Отметим, что главным тренером "Визелы" является Пабло Вильяр, с которым игрок сотрудничал во львовских "Карпатах". В сезоне 2018/2019 гг. Вильяр был ассистентом Фабри Гомеса.

Лебеденко представили в "Визеле". Фото: скриншот

Новый вызов

Накануне перехода "Депортиво" предоставил Лебеденко статус свободного агента и поэтому он перешел в "Визелу" безвозмездно. С португальцами защитник подписал контракт до лета 2025 года.

В последний сезон в Испании Лебеденко провел 17 матчей за "Депортиво" и забил один мяч.

"Визела" в прошлом сезоне заняла 11-е место в высшей лиге чемпионата Португалии. Поскольку клуб играет в топ-дивизионе, то можно утверждать, что игрок пошел на повышение.

24-летний Лебеденко в 2019 году перешел из "Карпат" в испанский "Луго", где в первый год не смог стать игроком основы. В 2020-м испанцы отдали украинца в аренду в донецкий "Олимпик".

После возвращения в "Луго" игрок начал получать больше игрового времени, а в 2023-м в качестве свободного агента перешел в "Депортиво".

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