Український захисник перейшов у чемпіонат Португалії

Орест Лебеденко. Фото: instagram.com/o.lebedenko17

Вихованець львівських "Карпат" Орест Лебеденко пішов з легендарного "Депортиво" Ла Корунья, який виступає у Сегунді Б. Вже відомий новий клуб українця.

Орест підписав контракт з португальською "Візелою".

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Зазначимо, що головним тренером "Візели" є Пабло Вільяр, з яким гравець співпрацював у львівських "Карпатах". В сезоні 2018/2019 рр. Вільяр був асистентом Фабрі Гомеса.

Лебеденка представили у "Візелі". Фото: скріншот

Новий виклик

Напередодні переходу "Депортиво" надав Лебеденку статус вільного агента й тому він перейшов у "Візелу" безоплатно. З португальцями захисник підписав контракт до літа 2025 року.

В останній сезон в Іспанії Лебеденко провів 17 матчів за "Депортиво" та забив один м’яч.

"Візела" минулого сезону посіла 11-те місце у вищій лізі чемпіонату Португалії. Оскільки клуб грає у топдивізіоні, то можна стверджувати, що гравець пішов на підвищення.

24-річний Лебеденко у 2019 році перейшов з "Карпат" до іспанського "Луго", де в перший рік не зміг стати гравцем основи. У 2020-му іспанці віддали українця в оренду в донецький "Олімпік".

Після повернення в "Луго" гравець почав отримувати більше ігрового часу, а у 2023-му як вільний агент перейшов у "Депортиво".

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