Украинских футбольных арбитров будут проверять на детекторе лжи

Украинская арбитр Катерина Монзуль. Фото: УАФ

Представители девяти украинских клубов, большинство из которых было представлено владельцами, провели встречу, где рассмотрели ряд вопросов. Основная часть касалась судейства в УПЛ.

Во время общения владелец "Кривбасса" Константин Караманиц предложил проверять арбитров на детекторе лжи. Об этом сообщило ТаТоТаке.

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По словам журналиста Михаила Спиваковского, идея относительно детектора лжи заинтересовала владельцев клубов. При этом они также запланировали слепую жеребьевку для назначения арбитров на матчи и прозрачные отчеты.

"Они хотят слепую жеребьевку для судей, прозрачные отчеты за каждое решение. Детектор лжи — это идея господина Караманица. Он говорит, что в его бизнесе это работает. И это прикольно", — сказал Спиваковский.

Также журналисты отметили, что проверка судей в полиграфе вряд ли понравится УЕФА.

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