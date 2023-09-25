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Украинских футбольных арбитров будут проверять на детекторе лжи

25 сентября 2023 13:10
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Агабекян Карен
редактор
Украинских футбольных арбитров будут проверять на детекторе лжи
Украинская арбитр Катерина Монзуль. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Представители девяти украинских клубов, большинство из которых было представлено владельцами, провели встречу, где рассмотрели ряд вопросов. Основная часть касалась судейства в УПЛ.

Во время общения владелец "Кривбасса" Константин Караманиц предложил проверять арбитров на детекторе лжи. Об этом сообщило ТаТоТаке.

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Планируется, что владельцы могут тестировать арбитров на полиграфе каждый сезон. Но пока неизвестно, будут ли это делать в начале сезона, по его окончании или посередине.

Судьям президенты клубов не доверяют

По словам журналиста Михаила Спиваковского, идея относительно детектора лжи заинтересовала владельцев клубов. При этом они также запланировали слепую жеребьевку для назначения арбитров на матчи и прозрачные отчеты.

"Они хотят слепую жеребьевку для судей, прозрачные отчеты за каждое решение. Детектор лжи — это идея господина Караманица. Он говорит, что в его бизнесе это работает. И это прикольно", — сказал Спиваковский.

Также журналисты отметили, что проверка судей в полиграфе вряд ли понравится УЕФА.

Напомним, Судаков пойдет по пути Мудрика: хавбек "Шахтера" заинтересовал клуб из АПЛ.

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