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Українських футбольних арбітрів перевірятимуть на детекторі брехні

25 вересня 2023 13:10
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Агабекян Карен
редактор
Українських футбольних арбітрів перевірятимуть на детекторі брехні
Українська арбітр Катерина Монзуль. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Представники дев’яти українських клубів, більшість з яких були представлені власниками, провели зустріч, на якій розглянули низку питань. Основна частина стосувалася суддівства в УПЛ.

Під час спілкування власник "Кривбасу" Костянтин Караманіц запропонував перевіряти арбітрів на детекторі брехні. Про це повідомило ТаТоТаке.

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Планується, що власники можуть тестувати арбітрів на поліграфі щосезону. Але поки невідомо, чи будуть це робити на початку сезону, по його закінченні чи посередині.

Суддям президенти клубів не довіряють

За словами журналіста Михайла Співаковського, ідея щодо детектора брехні зацікавила власників клубів. При цьому вони також запланували сліпе жеребкування для призначення арбітрів на матчі та прозорі звіти.

"Вони хочуть сліпе жеребкування для суддів, прозорі звіти за кожне рішення. Детектор брехні — це ідея пана Караманіца. Він каже, що в його бізнесі це працює. І це прикольно", — сказав Співаковський.

Також журналісти відзначили, що перевірка суддів на поліграфі навряд чи сподобається УЄФА.

Нагадаємо, Судаков піде шляхом Мудрика: хавбек "Шахтаря" зацікавив клуб з АПЛ. 

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