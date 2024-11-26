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Украинский пилот Бондарев пошел на повышение в команде Формулы-1

26 ноября 2024 01:00
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Александр Бондарев переходит в Формулу-4: успех украинского пилота
Александр Бондарев. Фото: скриншот
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Украинский пилот команды Формулы-1 Williams Racing Александр Бондарев пошел на повышение. Команда перевела его в лучшую лигу.

Об этом сообщила пресс-служба Williams Racing.

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Александр Бондарев
Александр Бондарев. Фото: Williams Racing

Где будет выступать украинский талант

По информации Williams Racing, 15-летний украинец полноценно переведен на следующий сезон в Формулы-4.

В этом сезоне украинец перестал выступать в картинге, где был десять лет. Он провел две первые гонки в Формуле-4.

В следующем сезоне в Формуле-4 украинец будет представлять команду Prema Racing, за которую в 2023 году выступал в картинге.

"Я рад продолжить сотрудничество с Prema в сезоне-2025 в Итальянской Формуле-4. Первые два этапа стали прекрасной возможностью познакомиться с чемпионатом и командой. Верю, что в скором времени мы добьемся отличных результатов вместе", — прокомментировал Бондарев.

Александр прошел академию Williams Racing, где готовят пилотов для Формулы-1.

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спорт Формула-1 автоспорт Александр Бондарев Формула-4

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