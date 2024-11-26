Олександр Бондарев переходить у Формулу-4: успіх українського пілота

Олександр Бондарев. Фото: скриншот

Український пілот команди Формули-1 Williams Racing Олександр Бондарев пішов на підвищення. Команда перевела його в кращу лігу.

Про це повідомила пресслужба Williams Racing.

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Олександр Бондарев. Фото: Williams Racing

Де виступатиме український талант

За інформацією Williams Racing, 15-річний українець повноцінно переведений на наступний сезон у Формулу-4.

Цього сезону українець перестав виступати в картингу, де був десять років. Натомість він провів дві перші гонки в Формулі-4.

Наступного сезону в Формулі-4 українець представлятиме команду Prema Racing, за яку в 2023 році виступав у картингу.

"Я радий продовжити співпрацю з Prema у сезоні 2025 в Італійській Формулі-4. Перші два етапи стали чудовою нагодою познайомитися з чемпіонатом і командою. Вірю, що незабаром ми досягнемо відмінних результатів разом", — прокоментував Бондарев.

Зазначимо, що Олександр пройшов академію Williams Racing, де готують пілотів для Формули-1.

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