Михаила Гаврилюка дисквалифицировали на два года за допинг

Украинского спортсмена дисквалифицировали за допинг на два года
В украинской легкой атлетике произошло очередное допинговое дело. Его итогом стала длительная дисквалификация спортсмена.
Наказание получил метатель молота Михаил Гаврилюк, сообщили в Национальном антидопинговом центре Украины (НАДЦ).
НАДЦ дисквалифицировал Гаврилюка
На данный момент известно, что метатель молота отстранен на два года за нарушение антидопинговых правил.
Дисквалификацию будут считать от 27 декабря 2024 года, когда был провален допинг-тест, и завершится она 26 декабря 2026 года.
Отметим, что в марте 2023-го года Гаврилюк попал в скандал вместе с олимпийским призером Парижа-2024 Михаилом Коханом. Федерация легкой атлетики Украины запретила метателям участвовать в международных мероприятиях из-за нарушения этических норм поведения на Кубке Европы. После этого спортсменам пришлось просить прощения.
Напомним, украинец Артем Довбик в июне может сменить команду.
Артем Милевский рассказал, что произошло с его бизнесом.
Мадридский "Реал" знает, кем хочет сменить Карло Анчелотти на другого тренера.
Карьеру Криштиану Роналду искусственный интеллект показал через видео.
Читайте Новини.LIVE!