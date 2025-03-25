Михаила Гаврилюка дисквалифицировали на два года за допинг

Михаил Гаврилюк. Фото: ФЛАУ

В украинской легкой атлетике произошло очередное допинговое дело. Его итогом стала длительная дисквалификация спортсмена.

Наказание получил метатель молота Михаил Гаврилюк, сообщили в Национальном антидопинговом центре Украины (НАДЦ).

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На данный момент известно, что метатель молота отстранен на два года за нарушение антидопинговых правил.

Дисквалификацию будут считать от 27 декабря 2024 года, когда был провален допинг-тест, и завершится она 26 декабря 2026 года.

Отметим, что в марте 2023-го года Гаврилюк попал в скандал вместе с олимпийским призером Парижа-2024 Михаилом Коханом. Федерация легкой атлетики Украины запретила метателям участвовать в международных мероприятиях из-за нарушения этических норм поведения на Кубке Европы. После этого спортсменам пришлось просить прощения.

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