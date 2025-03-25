Михайла Гаврилюка дискваліфікували на два роки за допінг

Українського спортсмена дискваліфікували за допінг на два роки
В українській легкій атлетиці сталася чергова допінгова справа. Її підсумком стала тривала дискваліфікація спортсмена.
Покарання отримав метальник молота Михайло Гаврилюк, повідомили в Національному антидопінговому центрі України (НАДЦ).
НАДЦ дискваліфікував Гаврилюка
На цю мить відомо, що метальника молота відсторонено на два роки за порушення антидопінгових правил.
Дискваліфікацію рахуватимуть від 27 грудня 2024 року, коли було провалено допінг-тест, і завершиться вона 26 грудня 2026 року.
Зазначимо, що у березні 2023-го року Гаврилюк потрапив у скандал разом з олімпійським призером Парижу-2024 Михайлом Коханом. Федерація легкої атлетики України заборонила метальникам брати участь у міжнародних заходах через порушення етичних норм поведінки на Кубку Європи. Після цього спортсменам довелось просити вибачення.
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