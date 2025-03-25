Михайла Гаврилюка дискваліфікували на два роки за допінг

Михайло Гаврилюк. Фото: ФЛАУ

В українській легкій атлетиці сталася чергова допінгова справа. Її підсумком стала тривала дискваліфікація спортсмена.

Покарання отримав метальник молота Михайло Гаврилюк, повідомили в Національному антидопінговому центрі України (НАДЦ).

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На цю мить відомо, що метальника молота відсторонено на два роки за порушення антидопінгових правил.

Дискваліфікацію рахуватимуть від 27 грудня 2024 року, коли було провалено допінг-тест, і завершиться вона 26 грудня 2026 року.

Зазначимо, що у березні 2023-го року Гаврилюк потрапив у скандал разом з олімпійським призером Парижу-2024 Михайлом Коханом. Федерація легкої атлетики України заборонила метальникам брати участь у міжнародних заходах через порушення етичних норм поведінки на Кубку Європи. Після цього спортсменам довелось просити вибачення.

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