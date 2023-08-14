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Украинцы поедут на Олимпийские игры-2024 и будут соревноваться с россиянами

14 августа 2023 13:45
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Агабекян Карен
редактор
Украинцы поедут на Олимпийские игры-2024 и будут соревноваться с россиянами
Олимпийская сборная Украины на Токио-2020. Фото: НОК Украины
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Все предыдущие ограничения правительства на участие украинцев в турнирах с россиянами и белорусами сняты. Поэтому команда будет представлена на Олимпийских играх в сильнейшем составе.

Об этом в интервью Kyodo News сказал глава Национального олимпийского комитета Украины, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

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Ранее украинским спортсменам было запрещено участвовать на одних турнирах с россиянами и белорусами, даже, в нейтральном статусе. Затем ограничения сняли, чтобы можно было участвовать на одних турнирах с "нейтральными" спортсменами.

Глава НОК Вадим Гутцайт. Фото: "24 канал"

Украинский флаг поднимется в Париже

По словам Гутцайта, на Олимпийских играх-2024 в Париже должны быть украинские спортсмены и символы страны, такие как флаг, чтобы весь мир увидел, что Украина существует.

"Наши спортсмены должны присутствовать на Олимпийских играх. Наш флаг будет на церемонии открытия, на соревнованиях, наши спортсмены будут представлять наше государство, чтобы все в мире увидели, что Украина есть, была и будет", — заявил Гутцайт.

Отметим, что до решения снять ограничения с украинских спортсменов, украинские функционеры допускали бойкот Олимпийских игр-2024, если российским или белорусским спортсменам разрешат соревноваться под нейтральным статусом.

Напомним, Гутцайт хочет уйти с должности министра молодежи и спорта Украины.

Министр Гутцайт рассказал, как добились приостановления дисквалификации Ольги Харлан.

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