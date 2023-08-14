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Українці поїдуть на Олімпійські ігри-2024 та змагатимуться з росіянами

14 серпня 2023 13:45
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Агабекян Карен
редактор
Українці поїдуть на Олімпійські ігри-2024 та змагатимуться з росіянами
Олімпійська збірна України на Токіо-2020 Фото: НОК України
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Усі попередні обмеження уряду на участь українців у турнірах із росіянами та білорусами знято. Тому команда буде представлена на Олімпійських іграх у найсильнішому складі.

Про це в інтерв'ю Kyodo News сказав голова Національного олімпійського комітету України, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

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Раніше українським спортсменам було заборонено брати участь на одних турнірах із росіянами та білорусами, навіть у нейтральному статусі. Потім обмеження зняли, щоб можна було брати участь на одних турнірах із "нейтральними" спортсменами.

Глава НОК Вадим Гутцайт. Фото: "24 канал"

Український прапор підніметься у Парижі

За словами Гутцайта, на Олімпійських іграх-2024 у Парижі мають бути українські спортсмени та символи країни, такі як прапор, щоб увесь світ побачив, що Україна існує.

"Наші спортсмени повинні бути присутніми на Олімпійських іграх. Наш прапор буде на церемонії відкриття, на змаганнях, наші спортсмени представлятимуть нашу державу, щоб у світі побачили, що Україна є, була і буде", — заявив Гутцайт.

Зазначимо, що до рішення зняти обмеження з українських спортсменів, українські функціонери допускали бойкот Олімпійських ігор-2024, якщо російським чи білоруським спортсменам дозволять змагатись під нейтральним статусом.

Нагадаємо, Гутцайт хоче піти з посади міністра молоді та спорту України.

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